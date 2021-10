Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Förch - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Rastatt, Förch (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkws kam es am Sonntagnachmittag gegen 15:40 Uhr in einem Wohngebiet in Förch. Als ein Autofahrer aus einem dortigen Grundstück herausfahren wollte, kollidierte er mit einem gegenüberstehenden Mercedes. Nach Zeugenangaben soll sich der mutmaßliche Unfallverursacher mit dem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernt haben und erst nach etwa einer halben Stunde zurückgekehrt sein. Inwiefern Alkohol bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben könnte, wird die Auswertung einer erhobenen Blutprobe zeigen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

