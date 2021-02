Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Motorradfahrer unter LKW eingeklemmt

Ahlen (ots)

Heute kam es um ca. 14:25 Uhr auf der Bundestraße 58 in Fahrtrichtung Drensteinfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer unter einem LKW eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Nach der Rettung und Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 8" in eine Uni-Klinik geflogen. Eine weitere Person wurde durch den Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus befördert. Im Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Löschzug Hauptwache. Gegen 16:00 Uhr war der Einsatz beendet.

