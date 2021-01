Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: PKW fährt vor Hauswand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ahlen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden wurden am heutigen Sonntagmittag um 12:47 Uhr die Rettungskräfte in die Schachtstraße alarmiert. Ein PKW Fahrer hatte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und durchbrach in Folge dessen eine Hecke bevor er, im Vorgarten eines Wohnhauses, vor der Hauswand zum Stehen kam. Der alleinige Insasse verletzte sich bei dem Unfall und wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes war die Schachtstraße voll gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst. Vor Ort waren ein HLF der Feuerwehr Ahlen sowie ein NEF und ein RTW aus Beckum.

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell