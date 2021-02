Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Kollision im Kreuzungsbereich

Ahlen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden wurden am heutigen Sonntagabend um 21:22 Uhr die Rettungskräfte zur Emanuel-von-Ketteler-Straße alarmiert. Hier kam es im Kreuzungsbereich der Straße am Stockpieper zum Zusammenstoß zweier PKW. Beide PKW Fahrer verletzten sich bei dem Unfall und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Während der Rettungsarbeiten war die Emanuel-von-Ketteler-Straße voll gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und leuchte die diese aus. Des Weiteren wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden. Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug Feuerwehr Ahlen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch einen Rettungswagen der Feuerwehr Beckum.

