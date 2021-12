Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 35-Jähriger beim Beschmieren von Straßenbahnhaltestelle festgenommen

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Mittwochabend nahmen Beamte des Polizeireviers Ost einen 35-Jährigen auf frischer Tat beim Beschmieren einer Straßenbahnhaltestelle in der Leipziger Straße fest. Mitarbeiter der KVG hatten den Mann bei seinem Treiben beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Streife an der Haltestelle "Sandershäuser Straße" war der 35-Jährige aus Brandenburg noch fleißig dabei, mit einem Permanentmarker einen Glaskasten zu beschmieren, bis die Polizisten dem Ganzen schließlich ein Ende setzten. Die von dem Tatverdächtigen hinterlassenen Texte waren nach Einschätzung der Beamten unpolitisch und persönlicher Natur. Er selbst hielt sie nach eigenem Bekunden für "wunderschön". Da sie unabhängig der Einschätzung des Verfassers jedoch auch eine strafrechtliche Relevanz in Form einer möglichen Sachbeschädigung besaßen, leitete die Streife ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 35-Jährigen ein und stellten seinen Stift sicher. Zusätzlich erteilten sie ihm einen Platzverweis.

