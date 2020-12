Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall - Bochumerin (38) verletzt

BochumBochum (ots)

Am 5. Dezember, gegen 17.15 Uhr, kam es in Bochum auf der Hans-Böckler-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 26-jährige Borkenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Nordring. An der Kreuzung zur Brückstraße hielt sie an einer roten Ampel an.

Hinter der jungen Frau hielt ein 32-jähriger Gelsenkirchener mit der Straßenbahnlinie 306 in Richtung Herne ebenfalls an. Aus noch ungeklärtem Grund fuhr die Bahn plötzlich an und es kam zu einem Zusammenstoß.

Dabei wurde die 38-jährige Pkw-Beifahrerin aus Bochum verletzt. Sie begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

