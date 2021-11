Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Mundelsheim: Überholvorgang eines unbekannten LKW-Fahrers löst Unfall aus

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim mit einer darauffolgenden Fahrerflucht. Der noch unbekannte Fahrer eines LKW befuhr den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Als dieser zum Überholen auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, übersah er vermutlich eine 55-jährige Opel-Lenkerin, die auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Die Frau musste in der Folge auf den linken Fahrstreifen ausweichen. Hier fuhr ein 19-jähriger VW-Lenker, welcher trotz des Versuches zu bremsen und auszuweichen mit dem Opel zusammen stieß. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Der LKW-Lenker machte sich indes aus dem Staub. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet um weitere Hinweise.

