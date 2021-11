Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses löst Großeinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend brach gegen 20:15 Uhr in einem separaten Raum für Abfalltonnen der Tiefgarage eines großen Mehrfamilienhauses im Wohngebiet Hinterweil ein Feuer aus. Die ersten vor Ort eintreffenden Kräfte von Polizei und Feuerwehr konnten mehrere Mülltonnen im Vollbrand feststellen. Da die Brandschutztüre nicht verschlossen war, zog der entstandene Rauch in die Tiefgarage und weiter in das Treppenhaus des Wohngebäudes. Da eine Gefahr für die Bewohner des Hauses sowie der angrenzenden Wohngebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Bewohner von ca. 30 Wohneinheiten durch Kräfte der Polizei und der Feuerwehr nach draußen gebracht. Nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr Sindelfingen, die mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 80 Wehrleuten im Einsatz war, konnten die Bewohner allesamt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzte gab es nicht zu beklagen. Der entstandene Schaden an der Tiefgarage sowie der dort abgestellten Fahrzeuge dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen und ist, wie auch die Brandentstehung, Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Ebenfalls im Einsatz befanden sich, neben vier Streifen der Polizeireviere Sindelfingen und Böblingen, auch der Rettungsdienst mit 12 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften, das Technische Hilfswerk mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften sowie der Bevölkerungsschutz mit einem Fahrzeug. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen, die drei Stunden andauerten, musste die Guttenbrunnstraße als Aufstellfläche für die Einsatzkräfte teilweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell