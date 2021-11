Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ottmarsheim (K 1621 Ilsfeld-Pfahlhof - Ottmarsheim): Pkw prallt gegen Baum

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro und ein stark beschädigter Pkw sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße 1621 (K 1621) Höhe Ottmarsheim ereignete. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 22 Jahre alte Fahrzeuglenker eines Mercedes-Benz Kleinwagens die K 1621 von Ilsfeld-Pfahlhof in Fahrtrichtung Ottmarsheim. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Fahrzeuglenker wahrnehmen, so dass sich dieser einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde einbehalten. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben zwei Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren die ortsansässige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst vor Ort.

