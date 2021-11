Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Beim Linksabbiegen die Kontrolle verloren - PKW prallt gegen Ampel

Ludwigsburg (ots)

Ein 35-jähriger Mercedes-Lenker verlor am Mittwoch gegen 08:00 Uhr beim Linksabbiegen von der Bundesstraße 464 auf die Erlachstraße in Holzgerlingen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Fußgängerampel. Der Fahrer wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Die Ampel wurde durch die Kollision aus der Verankerung gerissen und war nicht mehr funktionsfähig. Die Straßenmeisterei Herrenberg kümmerte sich um die Ampel. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

