Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannte stehlen zwei Fahrräder und lassen ein anderes am Tatort zurück

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Steinhofgasse in Weil der Stadt. Die Unbekannten entwendeten zwei Fahrräder, die jeweils mit einem Drahtseilschloss gesichert waren. Bei den Fahrrädern handelte es sich um zwei Mountainbikes der Marke Rockrider. Eines davon ist dunkelblau-orangenfarben, Typ ST 540 S mit Vollfederung, das zweite ist neongelb, Typ B'Twin 520. Der Wert der Fahrräder wurde auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Da am Tatort ein fremdes Fahrrad, ein weiß-rotes Mountainbike der Marke Bergamont gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass die Täter dieses mitbrachten und am Tatort zurückließen. Wer diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell