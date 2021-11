Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Beim Ausparken auf Straßenlaterne geprallt

Ludwigsburg (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 08.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Breuningerland. Die 18-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte rückwärts ausparken, legte aber den Vorwärtsgang ein. Die Folge war, dass sie gegen eine Straßenlaterne prallte. Der entstandene Schaden an der Straßenlaterne wird auf rund 10.000 Euro beziffert, der Schaden am Mercedes beträgt rund 15.000 Euro. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

