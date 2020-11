Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Überfall in Bus - Zeugen gesucht

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend (21.11.2020) versucht, eine 44 Jahre alte Busfahrerin an der Haltestelle "Rudolf-Sophien-Stift" zu überfallen. Die 44-Jährige war mit dem Linienbus 92 gegen 18.55 Uhr von der Universität in Richtung Rudolf-Sophien-Stift unterwegs. Aufgrund eines Haltewunsches eines Fahrgastes stoppte die Fahrerin den Bus an der dortigen Haltestelle, woraufhin der Mann nach vorne lief, unvermittelt ein Messer zog und mutmaßlich die Herausgabe von Bargeld forderte. Die 44-Jährige verweigerte die Herausgabe und schrie den Täter an. Als ein weiterer Fahrgast auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in das dortige Waldgebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei dem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Der Täter wird als etwa 22 Jahre alter, schlanker Mann beschrieben und soll zwischen 160 und 175 Zentimeter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hoodie-Pullover mit Kapuze, einem roten Basecap sowie einer dunkle Mund-Nasen-Bedeckung. Zeitweise trug er eine dunkle Sonnenbrille. Mutmaßlich wartete der Täter mehrere Minuten an der Haltstelle "Universität", um dort in den Bus einzusteigen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

