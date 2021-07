Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht in Lünen - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0693

Bereits am vergangenen Dienstag (29. Juni) ist es in Lünen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. In einem Kreuzungsbereich stießen ein Pkw und ein Fahrradfahrer zusammen. Die Polizei sucht nun sowohl nach dem Fahrradfahrer als auch weiteren Zeugen.

Nach ersten eigenen Angaben war ein 60-jähriger Dortmunder gegen 17.15 Uhr mit seinem Auto auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Osten unterwegs. Im Kreuzungsbereich Cappenberger Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein weißer Pkw, der neben dem Dortmunder nach links abbog, hielt unterdessen im Kreuzungsbereich an und beeinträchtigte so die Sicht anderer Verkehrsteilnehmer.

Als die Ampel Grün zeigte, fuhr der 60-Jährige los. Ein Radfahrer, der offenbar bei Rotlicht den Gehweg neben der Hauptfahrbahn befuhr, wurde von dem Fahrzeug erfasst, über die Motorhaube geschleudert und stürzte. Der nach eigenen Angaben unverletzte Mann gab an, es eilig zu haben und entfernte sich über die Cappenberger Straße in Richtung Süden.

Nach Zeugenangaben ist der Radfahrer etwa 20 bis 25 Jahre alt, hat dunkle Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Sein Fahrrad sei silberfarben und hatte zwei weiße Tüten befestigt.

Der Mann soll sich vor dem Unfall mit dem Fahrer des weißen Pkw auf der Kreuzung unterhalten haben. Beide sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und/oder den Beteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Lünen unter 0231-132-3121 zu melden.

