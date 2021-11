Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag trieben bislang noch unbekannte Täter in der Wettgasse und der Böblinger Straße in Schönaich ihr Unwesen. In der Wettgasse hebelten die Unbekannten ein Fenster zu einem im Rohbau befindlichen Gebäude auf und stiegen ein. Vermutlich fanden sie jedoch nichts Stehlenswertes auf und machten sich hierauf ohne Diebesgut wieder aus dem Staub. Mutmaßlich verschafften sich dieselben Täter im Anschluss, ebenfalls indem sie ein Fenster aufhebelten, Zutritt in die Firmenräumlichkeiten eines Autohandels in der Böblinger Straße. Sie stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag und ließen Zigarillos mitgehen. Möglicherweise könnten zwei junge Männer, beide von schlanker und sportlicher Statur, etwas mit den Taten zu tun haben. Einer der beiden trug einen hellen Kapuzenpullover, eine Jogginghose und hat dunkles, lockiges Haar. Der zweite war ebenfalls mit einem Kapuzenpullover und einer Arbeiterhose bekleidet. Beide trugen einen Mund-Nase-Schutz. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, in Verbindung zu setzen.

