Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heizöl in Urft gelaufen

Kall (ots)

Ein Mann (67) aus Schleiden pumpte am Donnerstagabend (18 Uhr) Wasser aus Heizöltanks eines Hauses in der Bahnhofstraße in Kall ab. Das Haus war während der Flutkatastrophe geflutet und dadurch liefen mehrere Öltanks mit Wasser voll. Der Mann legte einen Schlauch aus den Öltanks über das Grundstück in die Urft. Dabei liefen auch mehrere Liter Heizöl in die Urft. Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre eingebracht. Es wurde eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung gefertigt.

