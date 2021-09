Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Krad von der Fahrbahn abgekommen

Zülpich (ots)

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Vettweiß kam gestern Abend (08.09.21) um 19.55 Uhr, auf der Bundesstraße 265 aus Langendorf kommend in Richtung Zülpich, durch Unachtsamkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er und seine 16-jährige Beifahrerin aus Düren kamen in einem angrenzenden 1,5 Meter tiefen Graben zum Stillstand. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Leichtkraftrad mit 125 ccm entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2.500,- Euro.

