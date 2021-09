Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: PKW mit Traktor kollidiert

Euskirchen (ots)

Der 49-jährige Pkw-Fahrer aus Euskirchen geriet am Donnerstagabend (08.09.2021) gegen 20.55 Uhr, beim Einbiegen von einem Forst- und Landwirtschaftsweg auf der Landstraße 178 zu weit nach rechts auf die Fahrbahn. Er kollidierte hierbei mit den hinteren von zwei Anhängern eines LoF-Gespanns eines 47-jährigen Traktorfahrers aus Zülpich, der die Landstraße aus Richtung Billig in Fahrtrichtung Euenheim befuhr. Dabei wurde der 49-Jährige verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus; seine 49-jährige Beifahrerin aus Düren blieb unversehrt. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt.

