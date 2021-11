Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Entgegenkommenden gestreift und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Gegen 07:55 Uhr ereignete sich am Mittwoch auf der Einsteinstraße in Gültstein eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Die 19-jährige Fahrerin eines Opel war in Richtung der B 28 unterwegs, als ihr auf Höhe der Einmündung Herzstraße ein heller Kleinwagen entgegen kam. Dieser fuhr auf die Fahrspur der 19-Jährigen und streifte ihren Opel. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern setzte der Unbekannte die Fahrt in Richtung Ammerbuch fort. Verletzt wurde niemand.

