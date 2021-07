Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Bäckerei/ReWe Markt

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Plan,dortiger ReWe Markt mit Bäckerei. Zeit: Freitag, 30. Juli 2021,04: 15 -- 04:50 Uhr. Zur Zeit werden im Rewe Markt Umbauarbeiten durchgeführt. Zwei unbekannte Täter drangen in den genannten Markt ein und entwendeten Werkzeuge und Baumaschinen. Die Polizeistation in Kreiensen hat die Ermittlungen aufgenommen und es wird um sachdienliche Hinweise gebeten. Insbesondere Anwohner aus Kreiensen, mögen ihre verdächtigen Wahrnehmungen an die Polizeistation in Kreiensen - Tel. 05563 999130 oder an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, melden.

