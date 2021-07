Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Urkundenfälschung

Uslar (ots)

USLAR-VERLIEHAUSEN (js) Am 29.07.21, gegen 12.05 Uhr, befuhr eine 62-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil mit ihrem Fahrzeug öffentliche Straßen in Verliehausen. An dem vorübergehend stillgelegten PKW war lediglich ein Phantasiekennzeichen angebracht. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell