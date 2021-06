Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 03.06.2021

Daun (ots)

Ereignis: Unfall, zwei Personen verletzt

Ort: Densborn, L 24/ L 33

Zeit: 02.06.2021, 07.00 Uhr

Ein 25 Jahre alter Autofahrer wurde am gestrigen Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren PKW schwer verletzt. Bei einem Abbiegevorgang war er mit dem Fahrzeug eines 21- Jährigen frontal kollidiert. Bevor er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden konnte, musste der Verletzte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren Neuheilenbach, Densborn und Mürlenbach aus seinem PKW geborgen werden. Der 21 Jahre alte Unfallbeteiligte verletzte sich nur leicht. An den PKW entstand Totalschaden.

