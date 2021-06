Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinschädliche Sachbeschädigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Jünkerath (ots)

Am 03.06.2021 gegen 01:15 Uhr wurde in Jünkerath in der Nähe des Stausees eine gemeinschädliche Sachbeschädigung begangen. Vermutlich haben drei junge Männer einen Verkehrsleitpfosten in Höhe der Burgstraße 4 sowie die massive Halterung eines Hydrantenschildes aus Stahlbeton in der Birbachtalstraße (Weg zum Stausee) erheblich beschädigt. Die zuletzt genannte Halterung muss durch erhebliche Kraftaufwendung mutwillig aus dem Betonfundament gehebelt und zu Boden geschmettert worden sein. Zudem wurden in der Gewerkschaftsstraße 3 Gullydeckel ausgehebelt, die ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer wieder eingesetzt hat, bevor andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kamen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden.

