POL-HA: Wegen defekter Beleuchtung kontrolliert - 30-jähriger Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Wehringhausen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei kontrollierten am Montagmorgen (07.02.2022) in Wehringhausen einen Rollerfahrer, der ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit einem nicht versicherten Fahrzeug unterwegs war. Gegen 07.45 Uhr kam der 30-Jährige ihnen auf der Berliner Straße entgegen. Er fuhr in Richtung Wehringhauser Straße. Die Polizisten erkannten, dass die Rücklichter des Rollers defekt waren. Sie wendeten, um den Rollerfahrer anschließend auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes anzuhalten. Bei der Verkehrskontrolle konnte der 30-Jährige den Beamten die geforderten Dokumente wie den Führerschein oder eine Versicherungsbescheinigung nicht aushändigen. Er sagte ihnen, dass er nur im Besitz einer sogenannten Mofa-Prüfbescheinigung sei. Weil der Roller jedoch deutlich schneller als 25 km/h fuhr, hätte er einen Führerschein benötigt. Weiterhin ermittelten die Polizisten, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht auf den vor ihnen stehenden Roller angemeldet war. Während des Gespräches mit dem 30-Jährigen wurden sie außerdem auf seine wässrigen Augen aufmerksam. Ein durchgeführter Drogentest schlug auf Amphetamine an. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Den Roller stellten die Polizisten sicher und leiteten darüber hinaus Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

