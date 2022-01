Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung auf dem Main im Bereich Sindlinger Straßenbrücke

Frankfurt (ots)

Am Sonntag Vormittag wurde eine Gewässerverunreinigung auf dem Main im Bereich der Sindlinger Straßenbrücke (B40) gemeldet. Der eingesetzte Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Egelsbach konnte eine geringfügige Verunreinigung des Mains auf einer Länge von ca. 2,8 km und einer Breite von ca. 5-10 m am linken Ufer feststellen. Bei der Verunreinigung handelte es sich um teilweise zerfahrene graue und schwach schillernde Schlieren, vermutlich mineralölhaltig. Ermittlungen der eingesetzten Bootsstreife der Wasserschutzpolizei Frankfurt in der Schifffahrt verliefen ergebnislos. Es konnten keine weiteren Hinweise bzgl. eines Verursachers festgestellt werden. Auf Grund der Geringfügigkeit wurden keine Beseitigungsmaßnahmen der Feuerwehr Kelsterbach eingeleitet.

