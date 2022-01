Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Diebstahl von Außenbordmotor

Lampertheim (ots)

Einen Außenbordmotor der Marke Mercury, zwei Schwimmwesten sowie einen Steckschlüsselkasten erbeuteten Diebe, welche sich in der Zeit vom 20.01.2022 bis zum 25.01.2022 an einem Angelboot am Lampertheimer Altrhein zu schaffen gemacht hatten. Der mit einem Stahlseil gesicherte Motor mit 20 PS wurde nach Durchtrennen der Sicherungsseile ebenso gestohlen wie die Schwimmwesten und das Werkzeug, die sich in einer Backeskiste im Boot befanden. Die Wasserschutzpolizei sicherte Spuren; Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell