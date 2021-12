Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen innerhalb von 24 Stunden

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern innerhalb eines Tages gleich drei gesuchte Straftäter verhaftet. Gegen einen 27-jährigen senegalesischen Staatsangehörigen, welcher in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus, am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise. Da er den geforderten Geldbetrag entrichten konnte, konnte er eine Haftstrafe abwenden. Im selben Fernreisebus stellten die Beamten bei einem 51-jährigen deutschen Staatsangehörigen gleich zwei Haftbefehle fest. Er wurde wegen Erschleichen von Leistungen und Körperverletzung gesucht. Ihm war es nicht möglich die geforderte Geldstrafe zu bezahlen und er wurde nach Abschluss der Maßnahmen in das Gefängnis gebracht. Eine 59-jährige Französin wurde gestern Nachmittag fußläufig am Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen. Bei der Kontrolle durch die Beamten, stellte sich heraus, dass gegen die Dame ein Haftbefehl bestand. Sie konnte den geforderten Geldbetrag bezahlen und damit eine Gefängnisstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell