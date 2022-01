Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sportboot in Not nach Motorausfall

65795 Hattersheim am Main, OT Okriftel (ots)

Am 06.01.2022 gegen 18:00 Uhr geriet bei Mainkilometer 17,5 rechtsmainisch ein Sportboot aufgrund eines Motorausfalls in Not. Bei dem momentan erhöhten Wasserstand und dem damit einhergehenden Strömungsdruck bestand die Gefahr des Abtreibens und Kenterns.

Über die Leitstelle Groß-Gerau wurden Polizei sowie Feuerwehr alarmiert. Es gelang, die an Bord befindliche Person als auch das Sportboot zu sichern.

Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden. Eine Behinderung der Schifffahrt lag zu keiner Zeit vor.

Weitere Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Frankfurt dauern an.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell