Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Festfahrung eines Schubverbandes auf dem Galgengrund

Eltville am Rhein (ots)

Am Mittwoch, den 08.12.2021, gegen 23:40 Uhr, fuhr sich ein niederländischer Schubverband auf dem Rhein bei Eltville außerhalb des Fahrwassers auf dem "Galgengrund" fest. Der Schiffsführer steuerte den mit 2.870 Tonnen Kohle beladenen Schubverband in der Bergfahrt offensichtlich wegen menschlichen Fehlverhaltens zu weit nach Backbord. Die durch die Revierzentrale Oberwesel verständigte Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden begann noch in der Nacht mit der Schiffsunfallaufnahme. Der festgefahrene Güterschubleichter wurde vom Motorschiff abgekoppelt und vorerst auf dem "Galgengrund" belassen. Nachdem am darauffolgenden Morgen etwa 350 Tonnen Kohle aus dem havarierten Schubleichter entladen wurden, gelang es einem Vorspannboot den Leichter vom Grund freizuziehen. Es kam während des gesamten Vorfalls zu keiner Beeinträchtigung der übrigen Schifffahrt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache erfolgten durch die zuständige Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim.

