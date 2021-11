Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schwerer Diebstahl aus Angelboot - Polizei bittet um Mithilfe

Gernsheim (ots)

Hoher Sachschaden entstand bei einem Diebstahl aus einem Angelboot, welches im Zeitraum zwischen dem 08.11.2021 (ab circa 18:00 Uhr) und dem 22.11.2021 (13:00 Uhr) im Gernsheimer Hafen festgemacht war.

Das offene und nur mit Persenning abgedeckte Angelboot war vermutlich aufgrund von Niedrigwasser über die Uferböschung aus auf die ansonsten gesicherte Steganlage erreicht worden. Unbekannte Täter durchsuchten das Boot und stahlen neun sehr hochwertige Angeln, ein KFZ-Radio sowie eine Angeltasche mit Zubehör. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 EUR geschätzt.

Die Wasserschutzpolizei in Gernsheim bittet Zeugen, die im Tatzeitraum ungewöhnliche Aktivitäten an der am sogenannten "Kohleweg" parallel verlaufenden Steganlage bemerkt haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim unter 06258/93400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

