POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfallflucht in der Burgunder Straße - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Im Zeitraum 28.05.21, 21 Uhr, bis 29.05.21, 13.10 Uhr, ereignete sich in der Burgunder Straße, Höhe Hausnummer 12, ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Pkw stieß nach derzeitigem Kenntnisstand mit dem Fahrzeugheck gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden an dem geparkten Pkw. Danach verließ der unbekannte Verursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein rotes oder zumindest teilweise rot lackiertes Fahrzeug.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100, in Verbindung zu setzen.

StrD BAB, -Bru-

