Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer fliegt über Pkw - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 10.06.2021, gegen 07.30 Uhr, die Wallbrunnstraße stadtauswärts und wollte nach links in den Ufhabiweg abbiegen. Dabei übersah die Pkw-Fahrerin einen entgegenkommenden Radfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 37-jährige Radfahrer wurde etwa 15 Meter über den Pkw geworfen. Mit schweren Verletzungen wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell