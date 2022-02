Polizei Hagen

POL-HA: Mit 1,7 Promille unterwegs - 39-jähriger Radfahrer muss Blutprobe abgeben

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen war am Montagnachmittag (07.02.2022) ein 39-jähriger Radfahrer unterwegs, der aufgrund seiner starken Alkoholisierung immer wieder von seinem Zweirad zu stürzen drohte. Gegen 16.35 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und sagte, dass auf der Boeler Straße ein Fahrradfahrer Schlangenlinien fährt. Der Mann war in Richtung der Loxbaumstraße unterwegs. Polizeibeamte sahen den 39-Jährigen vor einen Kiosk fahren und dort absteigen. Als sie ihn ansprachen, bemerkten sie sofort einen starken Alkoholgeruch und führten einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte 1,7 Promille an. Da die absolute Fahruntüchtigkeit für Fahrradfahrer erreicht war, ordneten die Polizisten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell