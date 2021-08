Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Crailsheim: Schaden verursacht und davongefahren Am Freitagabend, zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen schwarzen BMW, welcher ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofes in der Blaufelder Straße parkte. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951/480-0) zu melden.

Crailsheim: Alkoholisiert mit Roller unterwegs Am Freitagabend, gegen 20:10 Uhr, hielten sich zwei Beamte im Hofraum des Polizeireviers Crailsheim auf und konnten beobachten, wie ein Rollerfahrer angefahren kam und versuchte, den Roller an der Schranke abzustellen. Da er sich hierbei äußerst schwertat, entschieden sich die Beamten zu einer Kontrolle des 47jährigen. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test vor Ort bestätigte den Verdacht, bei welchem ein Alkoholwert von weit über 2 Promille festgestellt wurde. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

