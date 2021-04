Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vollzugsdienst unterstützt Polizei bei Festnahme eines 31-Jährigen nach tätlichem Angriff auf junge Frau

Freiburg (ots)

Ohne Vorwarnung und grundlos einer jungen Frau in den Rückenbereich getreten haben soll ein 31-Jähriger am 20.04.2021 in der Freiburger Innenstadt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr im Bereich Stadttheater. Beamte des Vollzugsdienstes der Stadt, die auf die Situation aufmerksam wurden, konnten den 31-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und dadurch eine weitere Eskalation verhindern.

Der 31-Jährige, der laut schrie und sich nicht beruhigen ließ, wurde anschließend auf eine nahegelegene Polizeidienststelle gebracht, wobei er erheblichen Widerstand leistete. Verletzt wurde dabei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Aufgrund seiner deutlich erkennbaren Verhaltensauffälligkeiten wurde der Mann in der psychiatrischen Abteilung des Universitätsklinikums Freiburg vorgestellt. Anschließend wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Zeugenaussagen zufolge belästigte der 31-Jährige vor dem tätlichen Angriff weitere Passanten. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec/lr

