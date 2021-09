Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Automatendiebstahl gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.09.2021) ist es in der Moorbek-Passage in der Rathausallee zu einem Automatendiebstahl gekommen, zu dem die Kriminalpolizei Norderstedt nach Zeugen sucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei dunkel gekleidete Männer um 00:31 Uhr Zugang zur Passage und entwendeten zwei Kaugummiautomaten vor dem dortigen Supermarkt. Die Automaten wurden am Dienstagmorgen im Moorbekpark aufgefunden. Das Bargeld fehlte.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um sachdienliche Hinweise unter 040 528060.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell