Polizei Hagen

POL-HA: Krähenfuß auf Fahrbahn - Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Nachdem in der Möllerstraße ein sogenannter Krähenfuß auf der Fahrbahn lag, ermittelt die Polizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Bereits am Samstag (05.02.2022) gegen 14 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Fuß auf den Gegenstand getreten. Er verletzte sich hierbei leicht. Der Hagener erstattete schließlich am Montag eine Anzeige auf der Wache Hohenlimburg und brachte den Krähenfuß mit. Dieser wurde sichergestellt. In den vergangenen Wochen wurden bei der Polizei Hagen bereits zwei Anzeigen erstattet, nachdem hinter Autos in der Möllerstraße ein Krähenfuß lag. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Straftat dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell