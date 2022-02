Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Fahrgäste bei Zusammenstoß zwischen Auto und Bus leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Montag (07.02.2022) um 16.15 Uhr stieß ein Bus in der Grabenstraße im Kreuzungsbereich mit einem Auto zusammen. Der 40-jährige Fahrer des Ford befuhr die Körnerstraße Richtung Hauptbahnhof und ordnete sich auf der Linksabbiegerspur zur Grabenstraße ein. Als er in den Einmündungsbereich fuhr, überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn. Der Hagener stoppte deshalb seinen Pkw und blieb auf der Busspur stehen. Ein 53-jähriger Busfahrer war zur gleichen Zeit angefahren und konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Zwei Fahrgäste verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Der 14-Jährige und die 47-Jährige kamen jeweils leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Ford war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. (arn)

