Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit Fahrradfahrer glimpflich ausgegangen

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 23.06.2021 ereignete sich gegen 12:30 Uhr in der Hermannstraße in Neuwied ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der PKW fuhr aus der Friedrich-Siegert-Straße heraus und übersah den von rechts kommenden Radfahrer, welcher die Hermannstraße aus dem Radweg befuhr. Der 59 jährige Radfahrer stürzte und zog sich nur leichte Schürfwunden zu. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig.

