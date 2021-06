Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in ein Einkaufszentrum: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einkaufszentrum in der Bochumer Innenstadt sucht die Polizei Zeugen.

Die Tat hat sich am frühen Montagmorgen, 7. Juni, an der Kortumstraße 89 zugetragen. Gegen 2.50 Uhr zerstörten Einbrecher eine Glastür des dortigen Einkaufszentrums und gelangten auf diese Weise ins Innere. Weil die Täter einen Einbruchsalarm auslösten, erschienen wenig später Polizeikräfte am Tatort. Die Einbrecher waren zu diesem Zeitpunkt aber bereits geflüchtet.

Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

