Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrerin nach Parkrempler auf Friedhofsparkplatz in Wattenscheid gesucht

Bochum, Wattenscheid (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht nach einer Unfallflucht in Bochum-Wattenscheid nach Zeugen.

Am 28. Mai (Freitag) hat eine unbekannte Autofahrerin ein schwarzes Auto der Marke Daimler auf dem Friedhof-Parkplatz am Wilkenkamp in Bochum erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

An dem Fahrzeug war war ein Zettel mit einer ungültigen Telefonnummer hinterlegt. Der Zettel wurde gegen 17.30 Uhr entdeckt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet zudem die unbekannte Autofahrerin, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

