Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Ratzeburg (ots)

13. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 09.12.2021 - Trittau

Am 09. Dezember 2021 kam es gegen 15:30 Uhr in Trittau zu einer Trunkenheitsfahrt.

Nach ersten Erkenntnissen meldete ein Zeuge einen Seat Arona mit Oldesloer Kennzeichen, der von Großensee nach Trittau in unsicherer Weise geführt wurde. Hierbei kam es auch zu Gefährdungen des Gegenverkehrs. Das Fahrzeug konnte in der Bunsenstraße in Trittau gestoppt werden. Der 43-jährigen Fahrerin aus dem Kreis Stormarn wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 2,27 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Die 43- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 15:30Uhr in Trittau von der Bunsenstraße in Richtung Lütjenseer Straße gefahren sind. Gesucht wird auch die Fahrerin / der Fahrer eines Fahrzeuges, welches in diesem Bereich abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Seat Arona zu verhindern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Trittau unter der Telefonnummer: 04154/ 7073-0 entgegen.

