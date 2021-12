Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt in Wentorf

Ratzeburg (ots)

13. Dezember 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.12.2021 - Wentorf AS

Am 12. Dezember 2021 wurde nach Zeugenhinweisen in Wentorf / AS eine alkoholisierte Autofahrerin kontrolliert.

Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 17:40 Uhr durch Zeugen ein Seat mit Hamburger Kennzeichen gemeldet der von Labenz in Richtung Sandesneben in auffälliger Fahrweise geführt wurde. Bei der Kontrolle der 38-jährigen Fahrerin des Seat wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Die 38- Jährige aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg wird sich wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell