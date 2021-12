Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisiert mit Kleinkraftrad unterwegs

Ratzeburg (ots)

13. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 11.12.2021 - Glinde

Am 11. Dezember 2021, gegen 15:30 Uhr beendeten Beamte der Polizeistation Glinde eine Trunkenheitsfahrt in der Straße "An der alten Wache" in Glinde.

Nach ersten Erkenntnissen kontrollierten die Beamten den 52- jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch bei dem Mann aus Reinbek festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,58 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Der 52-jährige Reinbeker wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell