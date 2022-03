Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Fußgängerin von Pkw erfasst!

Offenburg (ots)

Am Samstag kurz nach 19.00 Uhr kam es in der Ohlsbacher Hauptstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin die hierbei schwer verletzt wurde. Ein 18-jähriger Pkw-Führer hatte die querende Passantin wohl übersehen und mit seinem Pkw erfasst, wodurch diese in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die 60-zigjährige Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik eingeliefert. Im Rahmen der Unfallermittlungen stellten die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg bei dem Fahrer Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung fest, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin erwarten den jungen Mann Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetzt, da im Fahrzeug Drogen sowie ein Teleskopschlagsstock aufgefunden wurden.

