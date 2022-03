Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5 - Pkw überschlägt sich vor AS Achern

Unfallflüchtiger gesucht!

Offenburg (ots)

Nach einem fehlerhaften Fahrstreifenwechsel eines bislang unbekannten Fahrzeugführers kommt es am Samstagmittag zu einem Folgeunfall auf der Südfahrbahn unmittelbar vor der Anschlussstelle Achern. Durch die Fahrzeugkollision kam der Führer eines Skoda derart ins Schleudern, dass sich sein Pkw in der Folge überschlägt und letztlich im Grünstreifen neben den Richtungsfahrbahnen liegen blieb. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeuginsassen unverletzt und auch die im Kofferraum transportierten zwei Hunde konnten unversehrt geborgen werden. An dem Skoda und dem weiteren unfallbeteiligten BMW entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Die BAB 5 in Richtung Süden musste zum Zwecke der Unfallaufnahme kurzfristig voll gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein Stau von vier Kilometer Länge. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise - insbesondere zu dem flüchtigen Unfallfallverursacher werden unter Tel. 07223 / 80847112 erbeten.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell