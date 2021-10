Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Freiburg (ots)

Herbolzheim - Unfallflucht- Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom Montag, den 25.10.2021, 09:45 Uhr bis 10:05 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz in der Arnold-Schindler-Straße beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw, Mazda CX-5, schwarz des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro im Bereich des rechten vorderen Kotflügel. Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 / 582-0) zu melden.

Emmendingen - Unfall mit Findling

Am Montag, den 25.10.2021 gegen 14:45 Uhr wollte der Fahrzeugführer eines Lkws auf dem Grundstück des Anwesens in der Werkhofstraße von seiner Ladefläche Findlinge abkippen. Infolge Unachtsamkeit beim Abkippvorgag rollte ein Findling (ca. 1mx1mx0,70m) mit einem Gewicht von etwa 800kg über die bereits abgekippten Findlinge auf die Fahrbahn und stieß gegen die linke Fahrzeugseite eins ordnungsgemäßen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parkenden Pkw. Am Pkw des Geschädigten entstand ein erheblicher Sachschaden.

Emmendingen - Nötigung / Entwendete Kennzeichen / Fahren ohne Pflichtversicherung / Fahren unter Drogeneinwirkung

Am Mittwoch, den 20.10.2021 gegen 14:15 Uhr teilte der Geschädigte mit, dass hinter ihm ein Pkw von Sexau in Richtung Emmendingen so dicht auffuhr, dass teilweise nur noch ein Abstand von einem Meter bestand. Der Pkw konnte im Rahmen der Fahndung einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass sich am Pkw des Beschuldigten, welcher diesen vor wenigen Wochen erworben hatte, entwendete Kennzeichen befanden und für den Pkw seit einiger Zeit keine Pflichtversicherung mehr bestand. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

sz

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell