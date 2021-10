Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Versuchter Raub im Schildackerweg - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Im Schilderackerweg in Freiburg sollen bislang unbekannte Täter am 24.10.2021 um circa 21:35 Uhr versucht haben, einen 18-Jährigen auszurauben. Laut Zeugenaussagen soll der Geschädigte von einer Personengruppe, bestehend aus drei Männern, dazu aufgefordert worden sein, seine Tasche und sein Handy herauszugeben. Einer der Männer habe ihn dabei mit einem Messer bedroht. Nachdem der Geschädigte nicht auf die Aufforderung einging, wurde er mittels des Messers am Kopf verletzt. Im Anschluss habe einer der Täter erneut versucht, die Tasche zu entreißen.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

Ca. 1,75 Meter groß, ca. 21 Jahre alt, normale Statur, "asiatisches Erscheinungsbild", kein Bart, trug eine weiße Baseballcap mit dem Schild nach hinten (keine Haare erkennbar), eine grauschwarze Jeans, eine schwarze Jacke und eine schwarte Umhängetasche in bananenform, hatte einen weißen Verband an der rechten Hand, der um die Handfläche oberhalb des Daumens reichte und unter der Jacke verschwand

Tatverdächtiger 2:

Über 1,80 Meter groß, ca. 35-40 Jahre alt, normale Statur, leicht gräuliche Haare, gebräuntes Gesicht, kein Bart, trug eine schwarze Mütze, blaue Jeans, eine schwarze Jacke und einen gelben Rucksack.

Tatverdächtiger 3:

Ca. 1,80 Meter groß, ca. 19 Jahre alt, normale Statur, schwarze Haare, kein Bart, trug eine rote Baseballmütze, eine dunkelblaue Jacke und eine graue Stoffhose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882 -2880 zu melden.

Dvk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell