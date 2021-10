Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Lieferwagen kommt von Straße ab - zwei Insassen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt haben sich zwei Insassen eines Lieferwagens am Montagmorgen, 25.10.2021, auf der K 6500 zwischen Riedersteg und Riedern am Wald. Aus bislang unbekannter Ursache war der 29-jährige Fahrer gegen 09:20 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Der Lieferwagen überfuhr ein Betonrohr und wurde dabei beschädigt. Der Fahrer und sein 28 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Der Lieferwagen musste abgeschleppt werden.

