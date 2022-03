Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Küchenbrand

Bietigheim (ots)

Ein Küchenbrand hat am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr in der "Alte Rathausstraße" einen Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeieinsatz ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein eingeschaltetes Kochfeld mutmaßlich ursächlich für einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nachdem der Brand bemerkt wurde, haben alle Bewohner das Gebäude unbeschadet verlassen. Das Feuer konnte gelöscht und die Wohnung durchlüftet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert.

/ph

